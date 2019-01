EUA atacam posições do grupo Al-Shabab na Somália

Tamanho do texto

De acordo com fontes militares norte-americanas, citadas apela agência Reuters, 52 guerrilheiros islâmicos foram mortos.

É a resposta ao ataque a uma base militar somali este sábado, com um carro armadilhado.

No terreno, as tropas da Somália celebraram o raide norte-americano e garantiram que o exército, apoiado pelos parceiros internacionais vai continuar a perseguir os militantes Al-Shabab até à dissolução do grupo.

O grupo radical perdeu o controlo da maior parte das cidades na Somália, depois da União Africana ter apoiado no terreno as tropas leais ao governo de Mogadíscio, em 2011. Mas o movimento mantém-se ativo com frequentes ações de guerrilha e atentados em vários países africanos.

Esta semana atacaram um hotel na capital do vizinho Quénia, matando pelos menos 21 pessoas.