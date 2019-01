Theresa May procura apoios para "plano B" do Brexit

Tamanho do texto Aa Aa

A primeira-ministra britânica, Theresa May, continuou, domingo, os contactos com os ministros tendo em vista a apresentação do "plano B" do Brexit. Uma tentativa de reunir apoios que permitam ter a aprovação a 29 de janeiro.

A chefe do Governo apresenta, segunda-feira, na Câmara dos Comuns, as medidas alternativas após o acordo negociado com a União Europeia (UE) ter sido rejeitado pelos deputados numa votação realizada na última terça-feira.