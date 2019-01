Tshisekedi proclamado presidente da RDC

Tamanho do texto

Félix Tshisekedi (UDPS) foi finalmente proclamado como quinto presidente da República Democrática do Congo (RDC), pelo Tribunal Constitucional. Tribunal que se manteve surdo aos apelos da União Africana (UA), que lhe pedia para "suspender" a oficialização dos resultados.

O opositor de Tshisekedi, Martin Fayulu (Lumaka) reivindicou a vitória com 61% dos votos e denunciou o que identificou como um "golpe eleitoral" do presidente cessante, Joseph Kabila, com a "cumplicidade" de Tshisekedi.