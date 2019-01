Davos discute clivagem entre ricos e pobres

"A clivagem entre ricos e pobres aumentou no ano passado, de acordo com o último relatório da Oxfam, confederação de organizações não-governamentais, divulgado antes do encontro de Davos. O relatório, que tem como título "Bem Público ou Riqueza Privada", aborda a atual desigualdade no mundo. Segundo o documento o número de multimilionários quase duplicou desde a crise financeira, esta desigualdade será discutida aqui no Fórum Económico Mundial".

O fundador do Facebook Mark Zuckerberg, o patrão da Amazon, Jeff Bezos e o empresário francês Bernard Arnault, presidente do grupo que é dono da Louis Vuitton, fazem parte da lista de 26 bilionários que, segundo a Oxfam, têm entre mãos tanto dinheiro como a metade mais pobre da humanidade.

"Esta negligência nos serviços públicos e a incapacidade de cobrar impostos às empresas e particulares mais ricos está a deixar as pessoas com raiva, está a alimentar a ira pública. Estamos a ver pessoas nas ruas, na Europa. Estamos a ver populistas a captar esta ira da população e a manipulá-la. Na verdade, estamos a ver as nossas democracias a serem minadas por essa desigualdade extrema", explica Winnie Byanyima, diretora-executiva da Oxfam International.

A diretora da Oxfam adianta ainda que "no ano passado e enquanto a riqueza dos bilionários cresceu dois mil e quinhentos milhões de dólares, por dia, 3800 milhões de pessoas perdiam, também todos os dias, 500 milhões de dólares. A organização diz que os mais ricos escondem do fisco, em contas off-shore, 7,6 biliões de dólares.