Israel bombardeia alvos iranianos na Síria

Israel anunciou ter bombardeado, na noite deste domingo para segunda-feira, várias posições do regime sírio e dos seus aliados iranianos na região de Damasco e no sul do país. Segundo Telavive, tratou-se de uma resposta ao lançamento de um míssil a partir da Síria contra o território israelita.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os raides aéreos mataram pelo menos onze combatentes, incluíndo dois sírios. Segundo o organismo, uma das posições iranianas visadas foi na área do aeroporto internacional de Damasco.

Poucas horas depois, o chefe da Força Aérea iraniana afirmou estar "impaciente" para combater e destruir Israel.