A estreia de Jair Bolsonaro no Fórum de Davos, a detenção de cinco suspeitos do assassinato da vereadora brasileira Marielle Franco, a condenação de Cristiano Ronaldo por fraude fiscal e as nomeações dos Óscares de 2019 são alguns dos destaques da edição desta 3ª feira. Apresentação de Ricardo Borges de Carvalho.