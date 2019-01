Tamanho do texto

A União Europeia aplicou uma multa de 570 milhões de euros à Mastercard por "aumentar artificialmente os custos dos pagamentos com cartão em detrimento de consumidores e comerciantes da UE".

Segundo a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, a empresa norte-americana violou as leis antimonopólio da UE e as regras sobre os abusos de posição dominante ao "travar o acesso dos comerciantes aos serviços transfronteiriços de pagamento com cartão".

(Em atualização)