Aumento de preços dos transportes contestado em São Paulo

O aumento do preço dos bilhetes dos transportes públicos no Estado de São Paulo foi alvo de novos protestos na cidade mais populosa do Brasil.

Um dos principais alvos da contestação foi o governador João Doria, que endureceu recentemente as regras das manifestações, bem como o estado da rede de transportes da metrópole.

O protesto, que concentrou várias centenas de pessoas, foi convocado pelo Movimento Passe Livre.

A marcha de quatro quilómetros foi acompanhada por um forte dispositivo policial, não se registando uma repetição dos confrontos da semana passada, embora haja notícia de pelo menos uma detenção.