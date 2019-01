O duro e complexo resgate de Julen

As equipas de resgate dão o tudo por tudo, na tentativa de alcançar Julen, um menino de dois anos, que caiu há dez dias num poço estreito e profundo, em Totalán, no sul de Espanha.

Escavado o túnel vertical e ultrapassado o erro de cálculo que atrasou a colocação de tubos metálicos para garantir a segurança do mesmo, os mineiros vão descer numa gaiola, criada para o efeito, para iniciarem a construção do túnel horizontal.

"Todos os que estão a trabalhar para resgatar o Julen querem chegar até ele o mais depressa possível e isto numa situação extrema e inédita. Encontrámo-nos além disso com uma magnitude de trabalho impressionante. Retirámos mais de 40 mil toneladas de materiais nestes poucos dias", afirmou Alfonso Rodriguez, Delegado do Governo Espanhol na Andaluzia.

As autoridades estão a averiguar se a construção do poço foi feita com as licenças necessárias.