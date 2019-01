Tymoshenko lança candidatura à presidência

A antiga primeira-ministra ucraniana, Yulia Tymoshenko, já lançou a candidatura para as presidenciais.

"Um grande país - é esse o meu objetivo" Yulia Tymoshenko Candidata presidencial, Ucrânia

O lançamento da campanha teve lugar na capital ucraniana, Kiev, na terça-feira.

As sondagens sugerem vantagem frente aos restantes candidatos.

"Um grande país - é esse o meu objetivo do qual não me vou afastar nem um passo, e sei que vocês também não. É por isso que me estou a candidatar à presidência", disse Tymoshenk aos apoiantes reunidos no Palácio dos Desportos em Kiev.

No discurso, a candidata definiu a entrada para a União Europeia e para a NATO como as prioridades ao nível da política externa.

No plano interno, Tymoshenko afirma que é necessária uma nova constituição para lutar contra a corrupção vigente no país.

As eleições presidenciais na Ucrânia estão previstas para o dia 31 de março.