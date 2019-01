Donald Trump cancela Discurso da União

Tamanho do texto

Pelosi proibiu e Trump vai mesmo respeitar a decisão da líder democrata da Câmara dos Representantes: enquanto houver shutdown, não haverá discurso do Estado da União.

Nancy Pelosi invocou razões de segurança para desaconselhar o presidente dos Estados Unidos a discursar no Congresso e sugeriu que Donald Trump o fizesse na Sala Oval ou por escrito.

Pela madrugada o Trump usava o Twitter para anunciar a decisão, afirmando não estar à procura de um local alternativo.

Tradição anual nos Estados Unidos desde 1790, o discurso, agendado para 29 de janeiro, não tem para já nova data.

A paralização do governo federal já dura há mais de um mês, impedindo o funcionamento dos departamentos públicos. Com os Estados Unidos estiverem a meio gás, cerca de 800 mil funcionários não recebem o ordenado. É o caso dos trabalhadores no aeroporto de Houston.

"Na próxima semana, quando eles não forem pagos, será a segunda vez que não recebem o salário. E isto está a ficar muito sério", alerta o presidente do sindicato da Administração de Segurança de Transportes, Freddie Cuellar

Em Houston, uma associação está a fornecer refeições gratuitas a 350 funcionários

Enquanto Congresso e Casa Branca não entrarem em acordo sobre a a verba destinada à construção do muro na fronteira com o México, parte do país vai continuar paralizada.