Isolacionismo ameaça economia global

O isolacionismo é uma das principais ameaças à economia global em 2019.

No Fórum Económico Mundial de Davos, a presidente interina do Banco Mundial, Kristalina Georgieva, disse à Euronews que isto pode ter um forte impacto no crescimento este ano. "Nós somos interdependentes e não há soluções individuais, país a país. Estamos a ver um abrandamento no crescimento global e isso implica que nos concentremos ainda mais naquilo que nós sabemos que funciona para o crescimento, para o emprego, para a diminuição da pobreza e para o comércio".

O Presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer, saudou a defesa do multilateralismo feita pela chanceler alemã Angela Merkel: "Esta é a mensagem-chave, porque a economia mundial está em risco, se deixarmos que esta que é a maior ameaça ao multilateralismo dos últimos 50 anos continue. E isto significa em particular a União Europeia. Os Europeus devem atuar em conjunto".

Com o Brexit à porta, a chanceler alemã desejou em Davos que o Reino Unido esteja disposto a manter uma boa relação com a União Europeia.