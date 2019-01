Alemanha pondera imposição de limite de velocidade na Autobahn

Tamanho do texto

A Autobahn é uma das imagens de marca da Alemanha, a autoestrada sem limites de velocidade que faz as delícias de quem tem o pé pesado.

Os números, no entanto, mostram que a velocidade acarreta perigo e em 2018 morreram 3 200 pessoas nas estradas alemãs. De acordo com o sindicato da polícia, uma em cada quatro mortes podia ser evitada se existisse um limite de velocidade e o atual ministro do Transporte admite que a situação atual desafia o senso comum.

O governo alemão estuda atualmente a possibilidade de impor um limite de 130 quilómetros por hora na Autobahn.

Curiosamente, o motivo para a discussão não se prende com a necessidade de mais segurança, mas sim com a necessidade de baixar as emissões de carbono para respeitar os limites impostos pela União Europeia.

A decisão será tomada até final de fevereiro. O governo alemão garante que o objetivo é ter um conceito coerente de defesa do ambiente e não uma discussão de medidas individuais.