Alex Salmond acusado de crimes sexuais

Um dia depois de ser detido, Alex Salmond foi a tribunal. Sob o ex-primeiro ministro escocês pendem 14 acusações de índole sexual.

De acordo com o jornal The Guardian, entre as acusações constam os crimes de assédio sexual, tentativa de violação, agressão sexual e perturbação da ordem pública. Em agosto do ano passado, abandonou o partido para enfrentar a investigação. Na chegada ao tribunal, Salmond declarou-se inocente.

"A única coisa que posso dizer é que refuto absolutamente estas acusações de crime e defender-me-ei até ao limite em tribunal", afirmou.

Alex Salmond começou a ser investigado em setembro do ano passado.

O líder histórico do Partido Nacional Escocês (SNP) foi primeiro-ministro durante sete anos até 2014, altura em que renunciou ao cargo por ter perdido o referendo independentista.