Modelo nórdico pode "mitigar" o populismo

Alexander Stubb, antigo primeiro-ministro finlandês, defende que o modelo nórdico pode travar a onda populista que se propaga pelos quatros cantos do mundo. Em entrevista à Euronews, o atual vice-presidente do Banco Europeu de Investimento reconhece que "vamos continuar a ver populismo", mas considera que este movimento, se não vencido, pelo menos pode ser mitigado pelo que chama de modelo nórdico, a mudança de "um mundo capitalista para um mundo social".

A Finlândia lidera a lista de "Países Bons" - o ranking que mede o impacto das políticas individuais de cada país na humanidade; o seu contributo para o bem comum.

Para Alexander Stubb, "o que muita gente diz é que podemos ver os benefícios da globalização: o comércio livre e a economia de mercado. Basicamente faz crescer a economia, faz crescer o tamanho do bolo e traz-nos crescimento económico. Onde falhámos miseravelmente, nos últimos anos em todo o mundo, é na partilha do bolo com mais igualdade. "