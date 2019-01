Parlamento grego aprova nome Macedónia do Norte para FYROM

A Antiga República Jugoslava da Macedónia ira passar a designar-se por República da Macedónia do Norte depois da luz verde do parlamento grego. Após quase três décadas o braço de ferro entre Skopje e Atenas chegou ao fim, depois dos deputados gregos aprovarem a ratificação do acordo de Prespa.

A votação foi escaldante, chegou a estar interrompida e com os ânimos bastante exaltados depois de um deputado ter chamado de traidores os membros do governo, e terminou com o sim a vencer a justa, 153 deputados votaram a favor do acordo, 146 votaram contra, um abandonou a sala em protesto.

Apesar da contestação, quer no hemiciclo, quer nas ruas de Atenas, a Grécia reconhece oficialmente a Republica da Macedónia do Norte. Atenas opunha-se à utilização do nome Macedónia por parte do pais balcânico por considerar que e historicamente inseparável da cultura grega e com receio de dar legitimidade aos vizinhos para se apropriar da região da Macedónia, no norte da Grécia