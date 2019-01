Rutura de barragem em Minas Gerais faz centenas de desaparecidos

Tamanho do texto

Uma barragem de resíduos da mina de ferro Feijão, da multinacional Vale, rompeu-se, esta sexta-feira, na região de Mário Campos e Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais.

De acordo com a Reuters, os bombeiros locais afirmam que pelo menos duas centenas de pessoas estão desaparecidas. A Defesa Civil evacuou parte da localidade de Vila Ferteco, atingida pelos resíduos.

Em comunicado, a mineradora assegurou que "a prioridade total da Vale é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade".

O acidente da mina de ferro Feijão ocorre três anos depois do rompimento de uma barragem de resíduos da Samarco, em Mariana, também em Minas Gerais, que fez 19 mortos e resultou no pior desastre ambiental do Brasil.

A segurança destas infraestruturas tem sido posta em causa, no país. De acordo com um relatório da Agência Nacional de Águas, o número de barragens apontadas como vulneráveis elevou-se de 25, em 2016, para 45, em 2017.