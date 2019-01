Transferências de inverno 2018/19: Pulisic o mais caro, Sala desaparecido

A janela de transferências de inverno fica marcada esta época, para já, pela transferência recorde de um internacional norte-americano, com a mudança acordada de Christian Pulisic de Dortmund para Londres.

O Chelsea aceitou emprestar o jogador ao Borussia até final da presente temporada.

O grande negócio do futebol francês nesta abertura a meio da época do período de inscrições está, por outro lado, ensombrado com o desaparecimento de Emiliano Sala.

O argentino negociado pelo Nantes para Cardiff está incontactável desde que o avião particular que o transportava para Inglaterra desapareceu quando sobrevoava o Canal da Mancha.

As operações de busca do avião foram suspensas esta sexta-feira pelas autoridades.

Em Portugal, Sporting e FC Porto têm sido dos maiores investidores no reforço das respetivas equipas.

Os "leões" são quem já investiu mais em novos jogadores, os "dragões" destacam-se pela notoriedade de um dos ingressos, o internacional português Pepe, que regressa à Invicta a custo zero após rescindir com o Besiktas, da Turquia.

Nas vendas nacionais, a transação do passe de Talisca foi confirmada pelo Benfica no derradeiro trimestre do ano passado e entra nas contas desta janela de transferências.

Veja aqui as principais entradas e saídas nas maiores Ligas europeias, de acordo com o Transfermarket:

PORTUGAL

Aquisições (incrições fecham a 02/02/2019)*

€4,3 milhões, Idrissa Doumbia, do Akhmat Grozny (Rússia) para o Sporting;

€1,5 milhões, Fernando, do Santa Clara para o FC Porto;

€550 mil, Luiz Phellype, do P. Ferreira para o Sporting;

€200 mil, Steven Petkov, do Botev Pölovdiv (Bulgária) para o Feirense;

€150 mil, Costinha, do Vitória FC para o D. Chaves.

Vendas

€19,2 milhões, Talisca, do Benfica para o Evergrande (China);

€4 milhões, Marcão, do D. Chaves para o Galatasaray (Turquia);

€3,5 milhões, Stephen Eustáquio, do D. Chaves pqrq o Cruz Azul (México);

€3,2 milhões, Juan Quintero, do FC Porto para o River Plate (Argentina);

€500 mil, Salvador Agra, do Bebfica para o Legia Varsóvia (Polónia).

INGLATERRA

Aquisições (31/01/2019)

€64 milhões, Christian Pulisic, do B. Dortmund para o Chelsea*;

€21,2 milhões, Dominik Solanke, do Liverpool para o Bournemouth;

€17 milhões, Emiliano Sala, do Nantes (França) para o Cardiff;

€13,6 milhões, Chris Mepham, do Brentford para o Bournemoith;

€13,5 milhões, Benik Afobe, do Wolverhampton para o Stoke;.

Vendas

€21,2 milhões, Dominik Solanke, do Liverpool para o Bournemouth;

€17 milhões, Brahim Diaz, do Man. City para o Real Madrid (Espanha);

€13,6 milhões, Chris Mepham, do Brentford (II Liga) para o Bournemouth;

€13,5 milhões, Benik Afobe, do Wolverhampton para o Stoke;

€12,45 milhões, Mousa Dembelé, do Tottenham para o Evergrande (China).

ALEMANHA

Aquisições (31/01/2919)

€19 milhões, Amadou Haidara, do RB Salzburgo (Áustria) para o Leipzig;

€15,5 milhões, Leonardo Balerdi, do Boca Jrs (Argentina) para o B. Dortmund;

€11 milhões, Ozan Kabak, do Galatasaray (Turquia) para o Estugarda;

€10 milhões, Alphonso Davies, do Vancouver (MLS) para o B. Munqiue;

€3 milhões, Florian Kainz, do W. Bremen para o Colónia (Liga2).

Vendas

€64 milhões, Christian Pulisic, do B. Dortmund para o Chelsea *;

€8,8 milhões, Carlos Salcedo, do E. Frankfurt para o Tigres (México);

€3 milhões, Florian Kainz, do W. Bremen para o Colónia (Liga2);

€2 milhões, Naldo, do Schalke 04 para o AS Mónaco (França);

€600 mil, Steven Zuber, do Hoffenheim para o Estugarda**.

ESPANHA

Aquisições (31/01/2019)

€17 milhões, Brahim Diaz, do Man. City para o Real Madrid;

€14 milhões, Diego Lainez, do América (México) para o Bétis;

€10 milhões, Vicente Iborra, do Leicester (Inglaterra) para Villarreal;

€5 milhões, Sergi Guardiola, do Córdoba (Liga2) para o Valladolid;

€4 milhões, Ibai Gómez, do Alavés (Liga2) para o Ath. Bilabo.

Vendas

€42 milhões, Paulinho, do Barcelona para o Evergrande (China);

€5 milhões, Sergi Guardiola, do Córdoba (Liga2) para o Valladollid;

€4 milhões, Ibai Gómez, do Alavés (Liga2) para o Ath. Bilbao;

€3 milhões, Enric Gallego, do Extremadura (Liga2) para o Huesca;

€2,5 milhões, Vasyl Kravets, do Lugo (Liga2) para o Leganés.

ITÁLIA

Aquisições (31/01/2019)

€35 milhões, Lucas Paquetá, do Flamengo (Brasil) para o AC Milan;

€35 milhões, Krzysztof Piatek, do Génova para o AC Milan;

€12 milhões, Manolo Gabbiadini, do Southampton (Inglaterra) para a Sampdoria;

€12 milhões, Hamed Jr. Traoré, do Empoli para a Fiorentina;

€1 milhão, Luis Muriel, do Sevilha (Espanha) para a Fiorentina**;

Vendas

€35 milhões, Krzysztof Piatek, do Génova para o AC Milan;

€12 milhões, Hamed Jr. Traoré, do Emploi para a Fiorentina;

€9 milhões, Gonzalo Higaín, da Juventus para o Chelsea (Inglaterra)**;

€2,5 milhões, Valter Birsa, do Chievo Verona para Cagliari;

€1,5 milhões, Stefano Sturaro, da Juventus para o Génova**.

FRANÇA

Aquisições(31/01/2019)

€11 milhões, Fodé Ballo-Touré, do Lille para o Mónaco;

€3 milhões, Gen Shoji, do Kashima Antlers (Japão) para o Toulouse;

€3 milhões, Souleyamann Doumbia, do Grasshoppers (Suíça) para o Rennes;

€2 milhões, Naldo, do Schalke 04 (Alemanha) para o AS Mónaco;

€950 mil, Mathías Suárez, do Defensor (Uruguai) para o Montpellier.

Vendas

€17 milhões, Emiliano Sala, do Nantes para o Cardiff (Inglaterra);

€11 milhões, Fodé Ballo-Touré, do Lille para o Mónaco.

* empréstimo ao clube de origem até fim da época;

** custo do empréstimo.