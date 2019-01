Acidente aéreo faz sete mortos nos Alpes

Tamanho do texto

Uma colisão de um pequeno avião francês com um helicóptero italiano, fez sete mortos, esta sexta-feira à tarde, nos Alpes.

As equipas de resgate encontraram ainda sobreviventes: dois feridos graves, um de nacionalidade francesa e outro suíça, que continuam internados. Com o resgate dos dois últimos corpos, as operações de busca terminaram.

As causas do acidente estão por apurar, mas as autoridades italianas já admitiram a possibilidade de a aeronave francesa, que transportava turistas,ter entrado em território italiano sem comunicar a passagem ao controlo aéreo.

Esta região alpina de Itália, na fronteira com França, está a três mil metros de altitude. Para lá chegarem, os esquiadores têm de se deslocar de helicóptero.