"Coletes Amrelos" voltam às ruas para Ato XI

Os "coletes amarelos" estão nas ruas há 11 fins-de-semana. 84 mil pessoas manifestam-se, este sábado, em França.

Numa altura em que se começa a afirmar politicamente com a apresentação de uma lista para concorrer às eleições europeias, o movimento divide-se quanto à sua orientação.

Pouco mais de dois meses depois de os protestos dos "coletes amarelos" terem começado, Emmanuel Macron lançou um debate nacional.

O presidente francês pretende reconciliar a sociedade com a presidência, num "contrato com a Nação", respondendo às questões colocadas pelos manifestantes. Uma iniciativa com a duração de dois meses, em que os cidadãos são convidados a fazer propostas e a participar em conferências regionais.