Irlanda e os riscos de um Brexit sem acordo

Ativistas irlandeses contra o Brexit construíram um muro simbólico para lembrar as três décadas de conflito na Irlanda do Norte e para deixar um alerta sobre uma das possíveis consequências de um Brexit sem acordo com Bruxelas.

Tom Murray, um dos organizadores da iniciativa, sublinha que o protesto representa a maioria dos irlandeses.

“Representa as pessoas comuns, aquelas que não aceitam a fronteira (...) o objetivo deste protesto não foi destruir um muro mas lembrar a importância de não impor uma fronteira ao país”.

Este sábado, centenas de pessoas concentraram-se junto da fronteira para criticar a possibilidade de uma fronteira física depois do Brexit, com controlo alfandegário e de identificação.

A solução também é rejeitada pelos governos britânico e irlandês. No entanto, é considerada “inevitável” por Bruxelas no caso do Reino Unido sair da União Europeia sem um acordo.