Julen encontrado sem vida

Totalán passou a noite em claro para, à 1h25 (hora local), assistir ao desfecho que não queria: Julen foi encontrado sem vida, no poço onde caiu a 13 de janeiro.

A operação de resgate envolveu, desde o início, mais de 300 pessoas, a trabalhar por turnos. Ao longo de quase duas semanas, as equipas de salvamento localizaram e tentaram retirar a criança de dois anos do local, numa operação que o coordenador do resgate apelidou de "obra de engenharia humanitária".

O processo de salvamento sofreu diversos atrasos, devido às dificuldades técnicas levantadas pela estrutura do poço e dureza do solo. Na madrugada de terça-feira, as autoridades perfuraram um túnel vertical com 60 metros de profundidade paralelo ao poço. Para que o terreno não cedesse, procedeu-se ao revestimento desse canal, um processo com alguns reveses e que acabou por atrasar a operação.

Ultrapassados os obstáculos, numa fase final, uma a equipa de mineiros desceu o túnel, através de uma estrutura metálica, e escavou à mão uma galeria horizontal de quatro metros.

A chegada ao local obrigou os mineiros a efetuarem algumas microexplosões. Esta sexta-feira, perto da meia-noite (hora local), encontravam-se a apenas 45 centímetros do local onde acreditavam estar a criança, um espaço com apenas 25 centímetros de diâmetro.

Após Julen ser encontrado sem vida, os procedimentos legais para o levantamento do corpo foram acionados.

Atualmente encontra-se aberto um processo legal, instaurado por um tribunal de Málaga, depois de os pais da criança terem feito a chamada de emergência, a 13 de janeiro. A investigação terá agora de determinar em que circunstâncias os eventos ocorreram na quinta da família onde Julen caiu.