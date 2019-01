Auschwitz lembra vítimas do Holocausto

Tamanho do texto

Hoje, dia 27 de janeiro, é Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Uma data para lembrar os cerca de seis milhões de judeus assassinados. A efeméride criada pelas Nações Unidas, em 2005, coincide com o aniversário da entrada das forças aliadas no Campo de concentração de Auschwit.

Antigos prisioneiros participaram nas cerimónias dos 74 anos da libertação do campo, que contou com a presença do primeiro-ministro polaco.

Auschwitz tornou-se um campo de extermínio nos últimos anos da Guerra e transformou-se num símbolo do Holocausto dos judeus. No campo, situado na Polónia ocupada, morreram um milhão e meio de pessoas.

A propósito do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros descreveu a atual ascensão da extrema-direita como uma ameaça à cultura da memória.

Heiko Maas destacou ainda os números alarmantes de uma investigação recente que revela que 40% dos jovens alemães afirmam não saber "quase nada" sobre o Holocausto.