Contra a violência dos "coletes amarelos"

Tamanho do texto

Depois do décimo primeiro sábado de manifestações dos coletes amarelos, surge a primeira contra-manifestação dos lenços vermelhos.

Neste domingo, cerca de dez mil e quinhentas pessoas participaram na marcha em Paris para condenar a violência que tem marcado os protestos contra as políticas do presidente francês e para defender a democracia e as instituições.

Muitos dos lenços vermelhos sublinham que partilham as ideias que estiveram na origem dos coletes amarelos mas rejeitam a agressão às instituições

Apesar de não existir nenhum apoio visível a Emmanuel Macro, participaram na marcha deputados e senadores do partido do governo.