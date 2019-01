Duas mortes em invasão a acampamento militar turco

Duas pessoas morreram, de acordo com os meios de comunicação curdos, e pelo menos 10 outras ficaram feridas durante uma invasão a um acampamento militar turco perto de Dohuk, na região curda semiautónoma do Iraque.

Soldados turcos terão disparado contra os manifestantes que queimaram veículos e equipamentos, causando várias explosões.

Enquanto o ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano critica as tropas turcas por abrirem fogo contra os manifestantes, e avisa que vai chamar o embaixador do país para esclarecer a situação, a Turquia garante que o ataque foi perpetrado por membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), infiltrados entre os civis, para alimentar o conflito entre as forças turcas e os moradores.

Fontes no local esclarecem que a multidão protestava contra um ataque aéreo turco recente que matou quatro civis.