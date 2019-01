Colapso de prédio em Haia provoca nove feridos

Nove pessoas ficaram feridas na derrocada de um prédio de três andares numa zona residencial de Haia, na Holanda.

Segundo as informações avançadas pelos bombeiros da cidade, sete pessoas estão a ser assistidas em hospitais e há ainda uma pessoa presa nos escombros. Já foi possível estabelecer contacto com este homem de 28 anos mas as operações de resgate foram dificultadas pela instabilidade do prédio

Não se conhece, para já, a origem da explosão. Tudo indica que o colapso do prédio foi provocado por uma fuga de gás seguida de uma explosão.