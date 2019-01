Esperança de paz para o país

A nova ronda de negociações entre as autoridades do Afeganistão e os talibãs está agendada para 25 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar depois de ser acordado, no país e após seis dias de conversações, um pacto para travar o conflito mais longo em que os EUA estão envolvidos.

De acordo com representantes dos Talibãs, os negociadores dos EUA aceitaram o acordo preliminar que estipula que as suas tropas têm 18 meses, a partir da assinatura do documento, para abandonarem território afegão. Espera-se que o acordo ponha fim a mais de 17 anos de guerra, que começou com a invasão do país por Washington.

O presidente do Afeganistão adiantava, em Davos, no Fórum Económico Mundial, que desde 2014, ano em que assumiu a presidência, mais de 45 mil membros das forças de segurança do país foram mortos.