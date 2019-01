Cinco pessoas detidas por responsabilidades na barragem que colapsou

Tamanho do texto

Cinco pessoas foram detidas esta terça-feira por suspeitas de responsabilidade na rutura a barragem que colapsou em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais. Três dos detidos eram engenheiros da empresa Vale, a responsável pela construção e licenciamento da barragem,

Entretanto continuam as buscas. Mais corpos foram encontrados durante a manhã do 5º dia de buscas. O número de corpos retirados da lama será divulgado apenas ao final do dia.

Até agora há registo de 65 mortos e 279 desaparecidos.

A rutura da barragem da empresa de mineração Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocorreu na sexta-feira e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MBA) considerou que a rutura da barragem em Brumadinho era uma “tragédia anunciada”, referindo que já tinha efetuado diversos alertas.

A organização não governamental salientou que, desde 2015, quando ocorreu uma tragédia semelhante na cidade de Mariana, também no estado de Minas Gerais, que tem vindo a alertar para os riscos na mina em que ocorreu o acidente na barragem e cuja ampliação foi aprovada apesar das advertências.

“Desde 2015 que inúmeras denúncias foram efetuadas sobre o risco de rompimento de barragens do complexo em Brumadinho, mas mesmo assim teve a sua ampliação aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental em dezembro passado”, referiu a organização em comunicado.