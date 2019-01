Já não é ficção: um café servido por robôs

Já não é ficção. No Enjoy Budapest Café os clientes são servidos por robôs. Umas criaturas capazes de tudo: servir comida e bebida, contar piadas, dançar com as crianças ou simplesmente dar dois dedos de conversa com os clientes.

O café, inaugurado pela empresa de TI E-Szoftverfejlesztő, na capital húngara, conta com uma equipa inteira de robôs para ajudar a familiarizar o público com a revolução tecnológica em automação e inteligência artificial.

De todos, quem mais se destaca é Pepper, o rececionista. Das avaliações on-line, os clientes mostram-se encantados com as palhaçadas de Pepper e parecem perdoar o desajeitado estilo de serviço de seus colegas "garçons".

Apesar dos temores de que o aumento da automação e da inteligência artificial tirem o emprego aos humanos, no Enjoy Budapest Café, os robôs obrigaram a recrutar mais gente. São precisos especialistas para manter os "bonequinhos" em condições de servirem cafés.