A aposta árabe no setor virtual das "blockchains"

O Dubai está a trabalhar numa combinação das milenares regras do sistema bancário islâmico com as novas tecnologias da alta finança para desenvolver a visão económica pós-petróleo do emirado.

A ajudar também no desenvolvimento da região está a aposta nos talentos locais e em "start ups" inovadoras. Algumas inclusive lideradas por mulheres.

Estes são os dois temas aprofundados no primeiro episódio de "Business Line Dubai", o novo magazine económico da Euronews, focado na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

A "moeda virtual" do Dubai

O sistema bancário islâmico é sem dúvida tão velho quanto o próprio Islão e apesar de uma recente recessão, está agora a ganhar popularidade entre muçulmanos e não muçulmanos, com a previsão de vir a valer, em 2021, cerca de 2,7 biliões de euros.

Agora, quando juntamos à equação tecnologia financeira, como as redes 'blockchain', o potencial torna-se ilimitado.

Seguindo a doutrina da "sharia", a banca islâmica baseia-se mais na partilha de lucros do que em taxas de juro.

Os títulos de dívida ("bonds") islâmicos, ou 'sukuks', representam apenas 1% do mercado global, mas estão a expandir-se.

O Fundo Monetário Internacional está inclusive a tentar regulamentar o setor.

Anita Yadav, diretora no banco Emirates NBD para os mercados globais, explica-nos que "o mercado emergente com 'bonds' em dólares americanos, na receita anual, tem registado perdas de 3,8%".

"Se consolidarmos todos os mercados com 'sukuks', a receita tem registado uma perda de apenas 2,09%. É uma perda menor", sublinha Anita Yadav.

A economia islâmica é um pilar fundamental da visão económica pós-petróleo do Dubai. Em 2016, contribuiu com mais de 8% para o PIB do emirado. E esta contribuição deve continuar a crescer, garante o CEO do Centro Islâmico de Desenvolvimento Económico do Dubai.

"Os consumidores gastaram globalmente, em 2016, mais de dois biliões de dólares americanos em produtos considerados em conformidade com a 'sharia'. Esse nível de gastos inclui muçulmanos e não muçulmanos", destaca Abdulla Al Awar.

A correspondente da Euronews na maior cidade dos EAU, Rebecca McLaughlin-Duane, questionou ainda o CEO sobre a importância dos chamados "millenials" muçulmanos na estratégia global do emirado.

Abdulla Al Awar explicou que a aposta passa por "estimular os 'millenials', os empreendedores e várias PME".

"Algumas das nossas iniciativas são atualmente dirigidas a eles. Temos, por exemplo, o setor da tecnologia financeira e os nossos esforços no apoio de um polo acelerador que atraia jovens empreendedores e lhes dê uma plataforma ideal para sugerirem tecnologias. Depois, fazemos a ligação com a comunidade", explicou o líder do Centro Islâmico de Desenvolvimento Económico do Dubai.

As redes 'blockchain' representam só por si um desafio ao 'status quo' da banca. Essencialmente, trata-se de uma base de dados aberta e descentralizada para qualquer transação, elimina intermediários e torna as transferências mais transparentes e seguras.

O que acontece, então, quando esta tecnologia disruptiva é combinada com as antigas doutrinas do sistema bancário islâmico? Foi a pergunta que lançámos ao fundador da OneGram, uma 'start-up' do Dubai distinguida localmente como a "melhor criptomoeda islâmica."

"Somos um ativo digital, uma forma de armazenamento de valor. É uma ferramenta ou um ativo digital que se pode usar para pagamentos e transações, mas devemos evitar o termo 'moeda'", defende Ibrahim Mohammed.

O fundador da "start up" entende que não devemos tratar a OneGram como "moeda" da mesma forma que não o fazemos com os populares cartões de crédito.

Ibrahim Mohamed garante que "a OneGram foi a primeira a utilizar um ativo como segurança".

"Nós usamos ouro e isso permite-nos um nível de proteção que nunca nos deixa ficar a zeros. A moeda pode descer até ao preço de um grama de ouro, mas não poderá desvalorizar mais do que isso porque nós temos de facto esse ouro a suportá-la", explica o fundador da OneGram.

Ibrahim Mohamed conta-nos que a sua empresa faz "isto há dois anos". "Agora, estamos a evoluir para o mercado das chamadas 'stablecoins'. Fomos aliás, os primeiros neste mercado de 'criptomoedas de valor estável'. Criámos esse setor", sublinha, acrescentando ter aproveitado "1400 anos de regras e regulamentos" ao que juntou "a mais recente tecnologia, as 'blockchains', e depois" garantiu "o valor com a primeira forma de dinheiro, ouro físico."

"Vivemos numa sociedade que vive no momento. As 'blockchains' são o momento. Se quiser fazer uma transação, uma transferência de dinheiro do Dubai para a China, para Londres ou para a Austrália, pode faze-la em segundos", destaca o empreendedor da OneGram.

Espaço para "elas"

Na região do Médio Oriente e Norte de África (MENA, na sigla em inglês), novos projetos de aceleração de 'start-ups' estão a alimentar um próspero ecossistema de empreendedores.

Um deles está a dar destaque às mulheres.

A Womena ajuda empresas lideradas por mulheres a encontrar orientação e capital para lançarem os respectivos negócios.

Elas têm estado mal representadas no momento de lançamento de novos negócios na região MENA. A fundadora do quartel-general da Womena no Dubai pretende melhorar esse posicionamento.

"Honestamente, penso que esta região é o polo de 'start-ups' mais excitante em termos globais neste momento. Pelo simples facto de que há muito potencial por explorar. Os recursos existem e estão a ser implementados. A atenção global está a despertar e nós temos esse potencial, temos fantásticas empreendedoras, temos o talento tecnológico. Só nos falta conseguirmos encontrar o caminho certo", afirma à Euronews Elissa Freiha, sublinhando a preferência de investimento em "negócios que resultam de relações pessoais com os fundadores."

A empreendedora tunisina Amal Bahloul beneficiou da orientação da Womena e montou há três anos a empresa "Lights, Camera, Learn!" para ensinar crianças árabes -- incluindo refugiados sírios -- através da arte do cinema.

"Queremos ter impacto, mas para isso precisamos de muita ajuda para melhorar os nossos números. Em três meses, demos educação a 179 crianças, produzimos 24 pequenos filmes e realizámos sete eventos em quatro países diferentes. Esperamos que a nossa mensagem sem fins lucrativos nos ajude a atrair as pessoas certas para trabalhar connosco", desejou Amal Bahloul.