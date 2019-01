EUA vivem temperaturas polares

Os Estados Unidos vão viver, esta semana, um frio que não se vive há pelo menos uma geração. Uma grande parte do país está já afetada pelo frio extremo e as temperaturas vão baixar ainda mais, devido à massa de ar polar, podendo em certas zonas chegar aos cinquenta graus negativos. Em Chicago, está tanto frio como na Antártida. O estado de emergência foi declarado nos estados do Michigan, Illinois e Wisconsin, tal como no Alabama e no Mississippi, Estados onde as temperaturas são habitualmente mais clementes. No Iowa, as autoridades pediram às pessoas para não sair de casa e, se saírem, que não respirem fundo e evitem falar.