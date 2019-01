Tempestade "Gabriel" varre França

Tamanho do texto

Vento forte, nevões e cortes de energia... foi o rasto deixado pela tempestade Gabriel em França esta noite. Ao início da manhã, 43 departamentos ainda permaneciam em alerta laranja - o segundo mais alto - a maior parte no norte. Os motoristas foram aconselhados a "dobrar a vigilância e a cautela".

Horas antes, Gabriel tinha-se abatido sobre a costa atlântica do país, com ventos a atingirem rajadas de mais de 130 km por hora perto de Vendée e Charente-Maritime. A neve fez-se sentir principalmente no Oeste. Cerca de 30 mil habitações sofreram cortes de eletricidade.

Para amanhã, quinta-feira, há previsões da chegada de outra tempestade na Europa Ocidental. Reino Unido, Irlanda, França, Espanha e Portugal serão os países mais afetados