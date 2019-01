Transplante de fígado de Eric Abidal sob investigação

Eric Abidal está na mira da justiça espanhola, que reabriu a investigação sobre o transplante de fígado do atual diretor desportivo do Barcelona. O francês, então futebolista do do clube espanhol, recebeu o órgão de um primo mas o Ministério Público tem dúvidas sobre esta operação depois de ter sido revelada uma conversa telefónica de Sandro Rosell, à altura presidente do Barcelona, onde este fazia referência à compra de um fígado no mercado negro.

Para aumentar ainda mais as dúvidas, o hospital onde foi realizada a intervenção cirúrgica não tem qualquer documento de identificação do doador e existem duas cópias diferentes do ato de consentimento no Registo Civil.