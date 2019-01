Vigília em memória das vítimas da mina de Brumadinho

Tamanho do texto

Uma vigília pelos mortos e desaparecidos da tragédia da barragem de Brumadinho em Minas Gerais. Dezenas de pessoas, familiares das vítimas e residentes, marcaram presença numa cerimónia em memória das vítimas da barragem que colapsou na sexta-feira e que fez até agora 84 mortos e mais de 276 desaparecidos.

Lágrimas, orações e consolo... o pensamento de todos os que apareceram à entrada da cidade de Brumadinho centra-se naqueles que foram atingidos pela tragédia.

Os funerais prosseguem, há medida que os cadáveres são identificados depois de resgatados dos destroços enlameados com resíduos tóxicos da barragem da mina de ferro. As forças de resgate ainda não perderam a esperança de encontra pessoas com vida e tentam salvar os animais encurralados.

As autoridades brasileiras detiveram cinco pessoas, incluindo os engenheiros responsáveis por atestar a segurança do dique. A empresa mineira anunciou que vai acabar com dez barragens, como a que cedeu, todas localizadas nos arredores de Belo Horizonte, em Minas Gerais.