Apesar das polémicas, Facebook tem maior lucro de sempre

Um em cada três habitantes do Planeta terra ligou-se ao Facebook pelo menos uma vez por mês durante o ano passado. Este dado faz parte dos resultados agora publicados pelo gigante das redes sociais, que teve em 2018 o maior lucro da história, apesar de todas as polémicas em que se viu envolvido.

2018 tinha tudo para ser um ano terrível para o Facebook, do escândalo da Cambridge Analytica à revelação de que os dados de 30 milhões de contas tinham sido roubados. Mesmo assim, o lucro cresceu 61%, para os 6,7 mil milhões de dólares. No total do ano, o lucro aumentou 39% para os 22,1 mil milhões de dólares (19,2 mil milhões de euros).