Ministro britânico aborda adiamento do Brexit

O Brexit, uma vez mais, está na agenda da reunião informal dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, na Roménia.

Antes do encontro, em Bucareste, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros Jeremy Hunt disse que deve ter que ser pedida uma extensão do Artigo 50, se não for alcançado um acordo sobre a saída do Reino Unido do bloco comunitário antes de 29 de março. "Acho que temos de demonstrar duas coisas à União Europeia. Primeiro que podemos conseguir uma maioria no Parlamento para um acordo e isso aconteceu esta semana. Daí esta semana ser bastante significativa. Segundo, que entendemos as preocupações, por exemplo, das pessoas na Irlanda de que não haja o regresso a uma fronteira física", realçou Hunt.

O Parlamento britânico aprovou na terça-feira uma proposta que preconiza a substituição do denominado "backstop" inscrito no acordo com Bruxelas por "disposições alternativas".