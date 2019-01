Oposição nas ruas da Venezuela contra Maduro

As ruas de Caracas e de outras cidades venezuelanas encheram-se de novo de manifestantes contra o presidente Nicolas Maduro. Os protestos voltaram a servir para demonstrar apoio ao autoproclamado presidente Juan Guaidó. O próprio apareceu no protesto na capital onde marchou ao lado dos contestatários.

"Começámos a construir uma maioria e a ganhar apoio internacional, como no Parlamento, ao falarmos contra as violações dos direitos humanos e a corrupção na Venezuela. Chegou o tempo de acabarmos com esta usurpação, de colocar em vigor um governo de transição e realizar eleições livres", explicou Guaidó.

Guaidó, presidente interino da assembleia nacional, legitimou a substituição de Nicolas Maduro na presidência com a constituição, que segundo o próprio, permite assumir o poder temporariamente quando o chefe de estado é considerado ilegitimo.

Entretanto, Maduro conta os próprios aliados internacionais, como Moscovo, a quem agradeceu durante uma entrevista a uma televisão russa.

"Todo o apoio que recebemos da Rússia, a todos os níveis, recebemos com prazer e agrado . Pedi ao Presidente Putin para mantermos conversações permanentes", afirmou Maduro.

O Presidente venezuelano contará com uma forte base de apoio, em especial dos militares, tendo em conta a propaganda dos últimos dias.

Por outro lado, Juan Guaidó anunciou no The New York Times ter tido reuniões secretas com militares para debater a remoção de Maduro do poder.