Retomadas buscas pelo avião do futebolista Emiliano Sala

Estão reabertas as buscas pelo avião desaparecido no dia 23 e que transportava o futebolista argentino Emiliano Sala. Foram descobertos destroços de uma aeronave, em particular cadeiras, que pertencerão ao Piper PA-46 que desapareceu dos radares durante a viagem entre Nantes e Cardiff, com Sala e um piloto a bordo. Os restos do avião foram encontrados numa praia da cidade de Surtainville no noroeste francês.

Uma primeira análise indicou que os destroços pertencem à aeronave que levava Sala para Cardiff, clube pelo qual tinha acabado de assinar.

As autoridades britânicas decidiram relançar as buscas, desta vez no fundo do mar, através de um navio de pesquisa subaquática da marinha, em coordenação com a investigação privada ordenada pela família Sala com contribuições de futebolistas de todo o mundo.