Vaga de frio polar mata nos EUA

As temperaturas negativas geradas pelo vento ártico que está a fustigar o Centro-Oeste dos Estados Unidos já mataram pelo menos doze pessoas, desde sábado. Em Chicago, a temperatura atingiu os 23 graus negativos na quarta-feira, ligeiramente acima do registo mais baixo que aconteceu na cidade, em janeiro de 1985.

"Quanto mais vagas de frio como esta houver, mais vamos aprender sobre elas. Só então é que vamos poder especular como é que isto pode ser incluído no debate sobre as alterações climáticas. Mesmo sendo um firme defensor da redução global de emissões e da consciencialização sobre as mudanças climáticas, não posso dizer que isso esteja relacionado com o aquecimento global", afirma o climatólogo Luigi Romolo.

Para hoje, os meteorologistas prevêm 30 graus negativos para o estado do Dakota do Norte.