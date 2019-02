7 diamantes rendem 16,7 milhões de dólares a Luanda

Sete diamantes foram vendidos em Angola por 16,7 milhões de dólares. São os primeiros leiloados ao abrigo da nova regulamentação do setor, aprovada em Julho do ano passado pelo presidente João Lourenço.

Participaram no leilão 31 empresas, de oito países. O governo angolano mostra-se satisfeito e o presidente da SODIAM, promotora do evento, já pensa nos próximos leilões. "Não podem coincidir em termos de datas para garantirmos a presença do maior número possível de empresas diamantíferas", afirmou Eugénio Bravo da Rosa.

Com o novo modelo de leilões, com propostas fechadas, o Estado angolano quer aumentar a receita fiscal no setor. Nas contas de José Ganga Júnior, presidente da ENDIAMA, prevê-se que o Estado arrecade "250 milhões de dólares" em impostos do subsetor diamantífero.