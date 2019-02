Brexit: Britânicos poderão circular no espaço Schengen sem visto

Tamanho do texto

A União Europeia incluiu Gibraltar como "uma colónia britânica" numa proposta que permitirá aos cidadãos do Reino Unido circular no espaço Schengen sem necessitarem de visto, mesmo sem um acordo para o Brexit.

O Governo de Theresa May já se pronunciou, considerando "inaceitável" classificar "O Rochedo", no sul de Espanha, como uma colónia da coroa, acrescentando que o território "faz parte da família britânica".

A medida permite aos britânicos circularem sem visto, no espaço Schengen, durante um máximo de 90 dias, num período de 180 dias.

A legislação dos Estados-membros terá ainda de ser aprovada pelo Parlamento Europeu para ser vinculativa.

Gibraltar é um tema sensível com Espanha e o Reino Unido em conflito devido à soberania do território com cerca de 30 mil habitantes.