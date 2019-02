Ninguém dá as boas vindas à primavera como a cidade chinesa de Taiyuan, na província de Shanxi. O início do Festival da Primavera foi marcado pelo tradicional espetáculo do Fenghuoliuxing, em que os participantes fazem rodopiar correntes com pedaços de carvão na extremidade. O resultado é um festival de faíscas digno de ser visto.