Praça de São Marcos afunda-se na maré alta de Veneza

O fenómeno da maré alta em Veneza, reforçado pela chuva que se abateu sobre a região, levou o nível da água a subir este sábado de manhã cerca de 113 centímetros acima do nível médio do mar. A Praça de São Marcos submergiu e o negócio das botas de borracha terá sido o mais beneficiado na cidade italiana dos canais.

Cerca de 16% da superfície de Veneza ficou debaixo de água, adiantou a agência Ansa. O Centro Marítimo da Comunidade de Veneza prevê que no regresso da maré alta, com o pico pelas 23:40 (menos uma hora em Lisboa), a água volte a ultrapassar o metro acima do nível do mar.