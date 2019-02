Cardiff presta homenagem emotiva a Emiliano Sala

Tamanho do texto

Muito mais do que um jogo de futebol, o encontro de sábado entre o Cardiff e o Bournemouth - da 25ª jornada da Liga inglesa, que os galeses venceram por 2-0 - marcou uma sentida homenagem a Emiliano Sala.

Mesmo sem nunca o terem visto jogar pelo clube, os adeptos do Cardiff uniram-se pelo futebolista argentino, desaparecido recentemente num acidente de avião.

As buscas subaquáticas para tentar encontrar destroços da aeronave na qual seguia o jogador são retomadas este domingo, com a melhoria das condições meteorológicas.

A família de Emiliano Sala contratou uma empresa especializada em buscas, que vai trabalhar em colaboração com a Agência de Investigação a Acidentes Aéreos do Reino Unido. A Blue Water Recoveries vai contar com uma equipa de pelo menos sete pessoas e o navio FPV Morven, a trabalhar 24 sobre 24 horas.

A agência decidiu também efetuar buscas depois de terem sido encontrados destroços que deverão pertencer ao aparelho numa praia de França, em Surtainville.