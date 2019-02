Papa Francisco em Abu Dhabi

Ao fim de pouco mais de seis horas de viagem o Papa Francisco aterrou em Abu Dhabi para fazer história. Esta é a primeira visita de um Sumo Pontífice ao Golfo Pérsico.

À chegada, o Papa foi recebido pelo Príncipe herdeiro, Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Caminharam juntos e passaram pela Guarda de Honra, saudando as respetivas delegações.

Antes de embarcar para a viagem de três dias, o Papa apelou, no Vaticano, ao respeito pelas tréguas no Iémen de forma a por termo à grave crise humanitária no país. Nas redes sociais sublinhou que pretende escrever uma nova página de diálogo conjunto e trilhar caminhos de paz.

O Sumo Pontífice desloca-se a Abu Dhabi para participar numa conferência sobre o diálogo inter-religioso pensada para combater o fanatismo e promover a postura moderada do Islão.

Nos Emirados Árabes Unidos, o principal aliado da Arábia Saudita na guerra no Iémen, está tudo a postos para a receber o Papa. Esta segunda-feira decorre a cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial. Segue-se uma visita ao príncipe herdeiro. À tarde, depois de um encontro privado com os membros do Conselho Muçulmano de Anciãos (Muslim Council of Elders) na Grande Mesquita do xeque Zayed, decorre o encontro inter-religioso no qual se espera um discurso do Papa.

Na terça-feira, Francisco visita a Catedral de Abu Dhabi e preside depois à Missa no estádio Zayed Sports City para mais de 130 mil pessoas.