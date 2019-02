Destroços do avião de Emiliano Sala localizados pelas autoridades

Tamanho do texto

Os destroços do avião que transportava o futebolista Emiliano Sala foram localizados este domingo ao largo da costa francesa.

A descoberta da aeronave desaparecida a 21 de janeiro foi anunciada no Twitter por David Mearns, o especialista de buscas aquáticas responsável pela investigação privada, que trabalhou em conjunto com o Gabinete de inquérito a acidentes aéreos do Reino Unido.

"Os destroços do avião que transportava Emiliano Sala e pilotado por David Ibbotson foram localizados. Foi localizado esta manhã pela minha tripulação a bordo do barco Morven", afirmou David Mearns, acrescentando: "É o melhor resultado que podíamos dar às famílias, mas eles receberam notícias devastadoras."

As autoridades britânicas confirmaram a identificação do avião poucos dias depois de dois assentos terem dado à costa numa praia em Surtainville.

Entretanto, em Nantes, multiplicaram-se as flores em homenagem ao jogador argentino.

O Nantes foi o último clube pelo qual Sala jogou, acabando por perder a vida quando se preparava para iniciar uma nova aventura nos galeses do Cardiff.

O jogador, de 28 anos, tinha sido contratado pelo emblema da Premier League por cerca de 17 milhões de euros, e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, tendo recusado a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.