Um incêndio em Moscovo matou, na última noite, pelo menos sete pessoas, incluindo pelo menos três mulheres e uma criança.

O fogo devastou uma parte deste prédio no Nikitsky Boulevard, no coração da capital russa. Trata-se de um edifício de apartamentos de luxo, construído no início do século XX, considerado património cultural da cidade. Segundo a agência TASS, várias personalidades do mundo do espetáculo vivem neste prédio. Mais de 40 pessoas foram salvas pelos bombeiros.