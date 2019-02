Maduro diz estar a preparar-se para a guerra civil

Rejeita o ultimato dos países Europeus e avisa Donald Trump terá sangue nas mãos, Nicolas Maduro rejeita as pressões internacionais e diz ainda que está a mobilizar os que o apoiam para a guerra civil.

A posição do presidente da Venezuela ficou expressa numa entrevista dada ao canal "La Sexta".

"As pessoas já estão se a armar do ponto de vista profissional, institucional e constitucional. Se quer a paz, como diz um velho ditado, prepare-se para a guerra. Eu gosto de dizer de outra forma: 'Se você quer paz, prepare-se para defendê-la ". Estamos a preparar para defender o direito à paz", declarou Maduro, um dia antes de expirar o prazo, estabelecido por vários países europeus para serem realizadas eleições justas.

No dia do 20º aniversário da chegada ao poder de Hugo Chavez, no sábado, milhares de pessoas voltaram a sair às ruas para protestar contra maduro e expressar o apoio a Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela, faz duas semanas. O lado do presidente também saiu às ruas.

Maduro insistiu em culpar o exterior pela grande maioria dos problemas políticos, económicos e sociais do país e rejeita os planos do conselheiro de Trump, John Bolton, para enviar ajuda humanitária para o povo venezuelano, considerando um pretexto para uma intervenção militar.