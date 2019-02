Ruas australianas cheias de água e de crocodilos

Queensland, na Austrália está em estado de sítio. As cheias no nordeste do país continuam a fazer estragos e a gravidade da situação coloca as populações em perigo.

As forças armadas australianas já foram mobilizadas para dar resposta à situação que trouxe crocodilos para as ruas, devido à subida das águas dos rios.

Os níveis normais de precipitação já foram ultrapassados, mesmo se o país vive uma época de monções já choveu mais numa semana do que num ano inteiro nalguns locais.

As intensas chuvas inundaram casas, escolas e aeroportos. Os pedidos de ajuda acumulam-se e muitas pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas ou a refugiar-se nos telhados. Prevê-se que as chuvas continuem a cair até ao final de quarta-feira.