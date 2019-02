"Inferno" num edifício de Paris mata oito pessoas

Tamanho do texto

Pelo menos oito pessoas morreram e 30 ficaram feridas, uma em estado crítico, vítimas de um violento incêndio num prédio residencial de Paris. Há também o registo de seis bombeiros entre os feridos.

O sinistro ocorreu por volta da uma da manhã num edifício de oito andares dos anos 70, no 16o bairro da capital francesa, mais precisamente no número 17 da "Rue Erlanger", considerada uma zona chique de Paris. Durante o incêndio inúmeros residentes escaparam para o telhado do prédio. Outros foram resgatados pelas janelas das suas habitações.

As chamas eclodiram por volta da uma da manhã. Às sete da manhã ainda decorriam os trabalhos de rescaldo e os 250 bombeiros permaneciam mobilizados.

Os primeiros dados indicam ter-se tratado de fogo posto. De acordo com a Procuradoria de Paris, uma mulher, residente do edifício foi detida por "destruição voluntária pelo fogo com consequências mortais".

Uma tragédia que poderia ter tido um final bem mais grave já que o incêndio tinha potencial para se alastrar para os edifícios vizinhos.